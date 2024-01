UBS Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Ubs beträgt 53,23, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 43 für Ubs, was auch als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Ubs mit 25,3 CHF derzeit +4,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +21,23 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Ubs in den vergangenen Monaten eine geringe Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Ubs führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ubs bei 2,93, was unter dem Branchendurchschnitt (88 Prozent) liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 24,98 auf. Die Aktie wird daher als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.