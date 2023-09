UBS-Aktie: Erzielt neuen Höchststand!

UBS verzeichnet mit einer sensationellen Nachricht großes Aufsehen. Der Konzern konnte im 2. Quartal des Jahres 2023 dank der Übernahme von Credit Suisse einen neuen Rekordgewinn erzielen. Dieser strategische Meisterzug resultierte in einem Nettogewinn von beeindruckenden 28,9 Milliarden Dollar, so die Mitteilung des Unternehmens.

Die Bank betonte bei Präsentation ihrer Ergebnisse ihre gestärkte Kapitalposition und prognostiziert weiterhin positive Netto-Neugeldzuflüsse in einigen Segmenten. Es wird allgemein angenommen, dass sich das Kundenvertrauen innerhalb der Vermögensverwaltung verbessert hat. Bis zum Handelsende um 20 Uhr am vorherigen Tag schoss die UBS-Aktie infolge dieser Bekanntmachung an der Börse Lang & Schwarz um beachtliche 5,86 Prozent nach oben.

Vereinigung zweier Giganten!

Die nun aus der originalen UBS und...