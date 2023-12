UBS Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In Bezug auf die Ubs-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 9, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 24,93 unter dem neutralen Niveau, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Ubs eine Dividendenrendite von 2,23 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,68 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -3,45 Prozent und zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Ubs-Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ubs liegt derzeit bei 2,85, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Ubs nur 2,85 Euro zahlt. Dieser Wert liegt um 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23 und führt daher zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ubs von 25,95 CHF mit +28,21 Prozent Entfernung vom GD200 (20,24 CHF) ein "Gut"-Signal liefert. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 22,83 CHF einen Abstand von +13,67 Prozent und bestätigt somit ebenfalls ein "Gut"-Signal.

Zusammenfassend ergibt sich daher auf Basis der RSI-Bewertung, der Dividendenrendite, des KGV und der technischen Analyse eine Gesamtbewertung der Ubs-Aktie als "Gut".