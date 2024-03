UBS Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Ubs wird anhand des 7-tägigen RSI bewertet, der derzeit bei 3,4 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Ubs-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass Ubs weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ubs derzeit bei 1, was zu einer negativen Differenz von -3,12 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Ubs eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ubs besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Ubs insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält.

Im Branchenvergleich hat die Ubs-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,42 Prozent erzielt, was 21,5 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" liegt die Aktie sogar 21,25 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.