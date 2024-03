UBS Aktie: Da kann man verrückt werden!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Ubs verzeichnet eine mittlere Diskussionstätigkeit, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Ubs derzeit ein Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs von 1, was zu einer negativen Differenz von -3,12 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält Ubs in dieser Hinsicht eine "schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Ubs mit 27,24 CHF ein "gut"-Signal ist, da er 22,48 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50 liegt bei 25,21 CHF, was einem Abstand von +8,05 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs von Ubs als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich liegt das KGV von Ubs derzeit bei 3,04, was 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und Ubs erhält daher in dieser Kategorie eine "gut"-Bewertung.