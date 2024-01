UBS Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Ubs-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,97 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,46 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, häuften sich in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen, mit insgesamt 5 positiven und 0 negativen Handelssignalen.

Die Stimmungslage der Anleger trübte sich in den letzten Monaten zunehmend ein, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war jedoch nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst, weshalb das Rating hier "Neutral" lautet.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ubs liegt aktuell bei 65,29 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt an, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Ubs bezogen auf die Dividendenrendite, die Anlegerstimmung und den Relative-Stärke-Index als "Neutral" einzustufen ist.