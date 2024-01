UBS Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die UBS weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,97 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,39 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der UBS bei 21 CHF liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 24,98 CHF erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +18,95 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 24,49 CHF, was die Aktie mit +2 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die UBS-Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut". Der Relative Strength Index (RSI) der UBS liegt bei 65,58 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 50,43, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral". In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der UBS mit einem Wert von 2,93 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, was einer Abweichung von 88 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie daher als "günstig" bezeichnet und auf der Basis fundamentaler Kriterien mit "Gut" bewertet werden.

