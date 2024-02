UBS Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Aktienkurs von Ubs hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor eine Rendite von 37,16 Prozent erzielt, was mehr als 29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 9,38 Prozent erzielt, liegt Ubs mit 27,78 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser starken Entwicklung hat die Aktie im vergangenen Jahr ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ubs-Aktie beträgt aktuell 45, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 53,93 ebenfalls neutral. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Ubs.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität für Ubs gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ubs-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 21,34 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 25,78 CHF liegt, was einem Unterschied von +20,81 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 25,13 CHF, und der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe (+2,59 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Ubs-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.