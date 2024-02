UBS Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Aktienkurs von Ubs hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,16 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor 28,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 9,11 Prozent, wobei Ubs aktuell 28,05 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ubs überwiegend negativ diskutiert, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Dennoch zeigen tiefgehende Analysen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch eine insgesamt "Neutral"-Bewertung für Ubs resultiert.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ubs-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 45, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (53,93) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ubs.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ubs derzeit bei 21,34 CHF, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 25,78 CHF und hat damit einen Abstand von +20,81 Prozent aufgebaut, was ebenfalls positiv bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 25,13 CHF, was für die Ubs-Aktie zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung für Ubs.