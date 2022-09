UBM und CESA verkaufen Hochhausgrundstück am Alexanderplatz

Berlin (ots) -UBM Development und CESA Group haben das gemeinsam am Berliner Alexanderplatz entwickelte Hochhausprojekt „CentralTower Berlin“ an HB Reavis verkauft.Der neue Eigentümer übernimmt somit ein Grundstück mit einer Fläche von ca. 2.126 m² in Berliner Bestlage. Die Verkäufer trennen sich aufgrund einer innerhalb der UBM geänderten Firmenstrategie von der Immobilie. Auf der Liegenschaft war vormals die Errichtung eines Hotel- und Boardinghauses geplant.„Unsere neue strategische Ausrichtung und Fokussierung auf Holzbau hat sich erst nach dem Erwerb des Grundstücks herauskristallisiert und so ist es nur konsequent, dass wir dieses prominente Projekt andere realisieren lassen“, sagt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG.UBM Development entwickelt Immobilien für Europas Metropolen. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Berlin. Das Gold-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit knapp 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.Die CESA GROUP entwickelt, baut und vermarktet Immobilien. In den 5 Geschäftsfelder Stadtplanung, Projektentwicklung, Baumanagement, Vertrieb und Hausverwaltung gestalten wir ganzheitliche Lösungen. Die CESA GROUP arbeitet mit ausgewählten Finanzpartnern und Investoren sowie zahlreichen Städten und Gemeinden vertrauensvoll zusammen.Pressekontakt:Sven HoffmannHead of Marketing DeutschlandUBM Development Deutschland GmbHTelefon: +49 30 91 58 06 50E-Mail: sven.hoffmann@ubm-development.comKarl AbentheuerHead of Corporate CommunicationsUBM Development AGMob.: +43 664 80 1873 184‬E-Mail: karl.abentheuer@ubm-development.comPauline ConradiProjektleitungCESA GroupTel.: +49 30 26 07 88 300p.conradi@cesacroup.berlinOriginal-Content von: UBM Development AG, übermittelt durch news aktuell