UBM plant Entwicklung des höchsten Holzhochhauses der Welt in Wien

Wien (ots) -- Projekt um 24,5 Millionen Euro von der Signa-Gruppe erworben- 113 Meter hoher „Donaumarina Tower“ soll in Holz-Hybrid-Bauweise errichtet werden- 32 Obergeschosse, 4 Tiefgeschosse und über 44.000 Quadratmeter GeschossflächeUBM Development übernimmt von der Signa-Gruppe um 24,5 Millionen Euro (inklusive bestehender Grundstücksfinanzierung) ein Projekt am Wiener Handelskai. Auf dem Grundstück soll ein 113 Meter hoher Büroturm in Holz-Hybrid-Bauweise entstehen. Nach heutigem Stand wäre der Donaumarina Tower das höchste Holzhochhaus der Welt. „Ein perfektes Beispiel für eine Win-Win-Situation“ sagt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG, und weiter: „Der Donaumarina Tower passt genau in unsere Strategie.“Der Turm soll 32 Obergeschosse und 4 Tiefgeschosse mit rund 44.350 Quadratmeter Geschossfläche umfassen und befindet sich direkt an der U2 Station Donaumarina im Entwicklungsgebiet „Waterfront“. Die Wiener Innenstadt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln in 12 Minuten zu erreichen, der Flughafen Schwechat mit dem PKW in 15 Minuten. In unmittelbarer Nachbarschaft wurden zuletzt der Marina Tower und die Donaumarina Apartments errichtet.Das Gebäude wird der EU-Taxonomie und den ESG-Richtlinien entsprechen, als Zertifikat wird LEED Gold angestrebt. Um einen möglichst umweltfreundlichen Betrieb des Büroturms zu gewährleisten, sind außerdem Geothermie, Grundwassernutzung sowie die Installation von Photovoltaik-Modulen vorgesehen.Der Donaumarina Tower stellt für die UBM einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zum führenden Entwickler von Holzbauprojekten in Europa dar. Schon jetzt hat der Immobilienentwickler mehr als eine Viertelmillion Quadratmeter in Holzbauweise in der Pipeline, exakt 265.400 Quadratmeter, etwas mehr als die Hälfte davon in der Assetklasse Büro, den Rest in Wohnen. Mit dem am Wiener Donaukanal gelegenen „LeopoldQuartier“ mit rund 75.000 Quadratmeter Geschossfläche entsteht sogar Europas erstes Stadtquartier in reiner Holz-Hybrid-Bauweise. Bis Ende nächsten Jahres werden in München, Mainz, Düsseldorf und Prag die Fundamente für fünf weitere Holzbauprojekte gelegt, nämlich Timber Factory, Timber Peak, Timber View, Timber Port und Timber Praha.Auf der Visualisierung ist der „Donaumarina Tower“ in der Mitte abgebildet. Rechts davon steht der Marina Tower, links davon die ÖGB-Zentrale, der „Catamaran“.UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.Pressekontakt:Karl AbentheuerHead of Corporate CommunicationsUBM Development AGMob.: + 43 664 80 1873 184E-Mail: karl.abentheuer@ubm-development.comChristoph RainerHead of Investor RelationsUBM Development AGMob.: + 43 664 80 1873 200E-Mail: christoph.rainer@ubm-development.comOriginal-Content von: UBM Development AG, übermittelt durch news aktuell