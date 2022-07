UBM erlöst aus dem Verkauf von Wiener Immobilien knapp €40 Mio.

Wien (ots) -UBM Development verkaufte noch vor Ende Juni in Wien ein Gewerbeobjekt sowie drei Baurechtsliegenschafen um insgesamt €39,07 Mio. UBM-CEO Thomas G. Winkler: „Damit beweist die UBM, dass sie selbst in schwierigem Fahrwasser noch immer erfolgreich Investoren finden kann.“Nach dem Verkauf aller 165 Eigentumswohnungen in der Siebenbrunnengasse 21 hat die UBM nun auch das angeschlossene Gewerbeobjekt in der Stolberggasse 26 im fünften Wiener Gemeindebezirk erfolgreich veräußert. Die Immobilie umfasst 6.121 m² Mietfläche sowie eine Tiefgarage mit 130 Stellplätzen. Der Verkaufserlös liegt bei €24,5 Mio, Käufer ist ein österreichisches Family Office.Der Verkauf von drei Baurechtsliegenschaften im ersten Wiener Gemeindebezirk wiederum brachte einen Verkaufserlös von €14,57 Mio. Die Liegenschaften befinden sich in der Blutgasse, der Schönlaterngasse sowie in der Sonnenfelsgasse. Verkäuferin ist ein Joint-Venture von UBM und Invester United Benefits.UBM-CEO Thomas G. Winkler: “Wir haben uns auf eine Zeitenwende eingestellt, so können wir sie jetzt besser managen.“UBM Development entwickelt Immobilien für Europas Metropolen. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Gold-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit knapp 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.Pressekontakt:Karl AbentheuerHead of Corporate CommunicationsUBM Development AGMob.: + 43 664 136 34 23Email: karl.abentheuer@ubm-development.comChristoph RainerHead of Investor RelationsUBM Development AGMob.: + 43 664 80 1873 200Email: christoph.rainer@ubm-development.comOriginal-Content von: UBM Development AG, übermittelt durch news aktuell