UBM erhält Widmung für LeopoldQuartier

Wien, 20. Oktober 2022 (ots) -- Europas erstes Stadtquartier in Holz-Hybrid-Bauweise mit 75.000 m2 BGF- Durch Geothermie und Photovoltaik im Betrieb CO2-frei- „LeopoldQuartier Office“ bietet auf zehn Etagen 21.500 m2 BüroraumNach langem Warten beschloss der Wiener Gemeinderat am 18. Oktober den für das LeopoldQuartier erforderlichen neuen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan. Damit kann das von UBM Development am Wiener Donaukanal entwickelte Quartier nun endlich in die Umsetzung gehen. Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG: „Endlich können wir für das aktuell größte Projekt der UBM den Startschuss geben und auch für Wien ein deutliches Ausrufezeichen in Sachen Nachhaltigkeit setzen."Gerald Beck, Geschäftsführer von UBM Development Österreich: „Damit hat eine lange Entwicklung ein gutes Ende gefunden. Wir haben die Zeit genutzt, um ein zukunftsweisendes Stadtquartier zu formen – mit einer nachhaltigen Holzbauweise, einer CO2-freien Energieerzeugung und großen, entsiegelten Grünbereichen. Mit dem LeopoldQuartier setzen wir neue Maßstäbe, und darauf können wir stolz sein.“An der Oberen Donaustraße entstehen auf einem rund 22.900 Quadratmeter großen Areal auf fünf Baufeldern Büros, Wohnungen und Serviced Apartments mit einer Bruttogeschossfläche (BGF) von insgesamt 75.000 Quadratmetern. Sowohl bei der Errichtung als auch im Betrieb der einzelnen Gebäude wird so wenig CO2 wie möglich emittiert. Als erstes Stadtquartier Europas wird das LeopoldQuartier zur Gänze in Holz-Hybrid-Bauweise errichtet. Und durch die konsequente Nutzung von Geothermie und Photovoltaik ist das LeopoldQuartier im Betrieb CO2-frei. Die Energie stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen. Gegenüber einer herkömmlichen Energieversorgung mit Fernwärme spart das LeopoldQuartier so circa 300 Tonnen CO2 pro Jahr ein.Abgerundet wird das nachhaltige Konzept durch großzügige Grünflächen, die üppige Bepflanzung von Dächern und Fassaden sowie ein cleveres E-Mobilitätskonzept des an der Oberfläche autofreien LeopoldQuartiers. An jedem der 350 PKW-Stellplätze sind E-Ladestationen möglich, auf einem Mobility-Point warten E-Autos, E-Fahrräder und E-Scooter zum Sharing. Dokumentiert werden sollen all diese Maßnahmen durch gleich fünf Zertifikate für nachhaltiges Bauen. Zudem erfüllen die Gebäude alle Anforderungen, die EU-Taxonomie und ESG heute an Immobilien stellen.Als Erstes wird die Errichtung des Bürogebäudes im LeopoldQuartier in Angriff genommen. Das „LeopoldQuartier Office“ bietet auf zehn Etagen 21.500 Quadratmeter modernsten Büroraum mit flexiblen Grundrissen, idealen Raumtiefen und maximal effizienter Flächennutzung. Baubeginn soll schon im zweiten Quartal des nächsten Jahres sein, die Fertigstellung ist für Mitte 2025 geplant.UBM Development entwickelt Immobilien für Europas Metropolen. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit knapp 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.Pressekontakt:Karl AbentheuerHead of Corporate CommunicationsUBM Development AGMob.: + 43 664 80 1873 184E-Mail: karl.abentheuer@ubm-development.comChristoph RainerHead of Investor Relations & ESGUBM Development AGMob.: + 43 664 80 1873 200E-Mail: christoph.rainer@ubm-development.comOriginal-Content von: UBM Development AG, übermittelt durch news aktuell