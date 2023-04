UBM Development Aktie: Starke Entwicklung lässt die Konkurrenz staunen!

UBM Development verzeichnete in den letzten zwölf Monaten eine erstaunliche Rendite von 8,62 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Real Estate-Development-Branche durchschnittlich um 4,87 Prozent gesunken, was bedeutet, dass UBM Development im Branchenvergleich um beeindruckende 43,5 Prozent besser abschneidet. Der “Real Estate”-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 9,64 Prozent. UBM Development stellt diesen Wert mit einer Outperformance von -11,83 Prozent in den Schatten und zeigt somit ein außergewöhnliches Potenzial zur Wertsteigerung.

Zusammenfassung der Analystenbewertungen für UBM Development

In den vergangenen drei Monaten haben Branchenanalysten insgesamt 0 Bewertungen für die UBM Development-Aktie abgegeben. Dabei fielen alle Bewertungen in die Kategorie “Gut”, was dem...