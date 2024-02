UBM Development Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse der Ubm Development-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 21,8 EUR ein "Schlecht"-Signal ist, da er 6,32 Prozent unter dem GD200 liegt. Der GD50 hingegen weist mit einem Kurs von 21,85 EUR ein "Neutral"-Signal auf, da der Abstand -0,23 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Um die aktuelle Über- oder Unterbewertung der Aktie zu beurteilen, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 68,75 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 56,14 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Ubm Development-Aktie für diesen Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Zusammenfassend erhält die Ubm Development-Aktie für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.