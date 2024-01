UBM Development Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Ubm Development-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 27, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 38,46, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ubm Development verläuft bei 24,18 EUR, was die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 22,5 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -6,95 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 20,83 EUR angenommen, was einem positiven Signal entspricht. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Zusätzlich zu harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Stimmung und die Diskussionsintensität rund um Ubm Development neutral waren. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Die Beobachtung der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Ubm Development, da die Diskussionsintensität mittel und die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert war.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die technische Analyse sowie die Beurteilung anhand sozialer Plattformen und des Sentiments ein neutrales Bild der Ubm Development-Aktie liefern.