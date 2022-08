UBM Development AG: CEO Thomas Winkler im Interview über die aktuellen Quartalszahlen

Die Börsen Radio Network AG hat in einem Interview mit dem CEO der UBM Development AG gesprochen. Dabei hat der CEO Thomas Winkler einen detaillierteren Einblick in die Zahlen des aktuellen Quartalsberichts gegeben. Thomas Winkler: Guten Tag, mein Name ist Thomas Winkler. Ich bin der CEO der UBM Development. Das ist der größte Holzbau Developer in Europa. Peter Heinrich: Unsere… Hier weiterlesen