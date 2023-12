Mit UBI Soft Entertainment wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Ubisoft":

Die technische Analyse der Ubisoft Entertainment-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 26,69 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 24,02 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -10 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 27,18 EUR, was zu einem Abstand von -11,63 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen über die Ubisoft Entertainment-Aktie veröffentlicht wurden. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weiterhin zeigen analytische Studien "Schlecht"-Signale, die zu insgesamt vier negativen Signalen gegenüber null positiven Signalen führen. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 82,45, was darauf hinweist, dass die Ubisoft Entertainment-Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Ubisoft Entertainment.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Ubisoft Entertainment.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre UBI Soft Entertainment-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich UBI Soft Entertainment jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen UBI Soft Entertainment-Analyse.

UBI Soft Entertainment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...