UBI Soft Entertainment Aktie: Das wird teuer!

Die Aktienanalyse von Ubisoft Entertainment zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 25,51 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 19 EUR liegt, was zu einer Distanz von -25,52 Prozent zum GD200 führt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 20,78 EUR, was einer Distanz von -8,57 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien über Ubisoft Entertainment hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ubisoft Entertainment in dieser Kategorie daher mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Anleger haben verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Einschätzung von "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) für Aktien. Der RSI von 7 Tagen liegt bei 64,96, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI von 25 Tagen liegt bei 89, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, und daher als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".