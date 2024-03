UBI Soft Entertainment Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Ubisoft":

Die technische Analyse der Ubisoft Entertainment-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 25,99 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 20,31 EUR einen Abstand von -21,85 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 21,69 EUR, was einer Differenz von -6,36 Prozent und ebenfalls einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung auf Basis der beiden Zeiträume als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Ubisoft Entertainment deuten ebenfalls auf eine negative Entwicklung hin. Die Diskussionsintensität im Netz war schwach, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Schlecht" für Ubisoft Entertainment.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen beiden Wochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 8 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, wodurch eine "Schlecht" Empfehlung abgeleitet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ubisoft Entertainment-Aktie zeigt ebenfalls eine negative Tendenz. Mit einem RSI von 100 wird die Situation als überkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Schlecht" für diese Kategorie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Buzz, sowie die Anleger-Stimmung und der Relative Strength Index, dass die Ubisoft Entertainment-Aktie derzeit eine negative Entwicklung aufweist und entsprechend als "Schlecht" eingestuft wird.