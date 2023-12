UBI Soft Entertainment Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Ubisoft":

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Ubisoft Entertainment steht derzeit bei 71,95 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 76,93, was ebenfalls auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch stieg die negative Kommunikation in Bezug auf Ubisoft Entertainment an. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Ubisoft Entertainment in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung von der Redaktion führt. Jedoch wurde über das Unternehmen weniger diskutiert als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ubisoft Entertainment-Aktie sowohl über den letzten 200 Handelstagen als auch über den letzten 50 Handelstagen unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Ubisoft Entertainment-Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.