UBA Investments Aktie: Immer mit der Ruhe

Uba Investments hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Underperformance von -20,94 Prozent bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -6,66 Prozent, wobei Uba Investments 20,93 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Uba Investments beträgt aktuell 6, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 22 haben. Somit ist Uba Investments aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Uba Investments mit 0,02 HKD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -33,33 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Uba Investments-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 66,67 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt. Somit erhält Uba Investments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

