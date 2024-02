Tyson Foods Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Tyson Foods-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 35, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 52,67 beträgt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Tyson Foods auf Basis des RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Aktivität rund um Tyson Foods langfristig unterdurchschnittlich ist, und die Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Veränderungen erfahren hat. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

In den Kommentaren und Meinungen der sozialen Medien häufen sich in den vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, obwohl sechs Handelssignale auf eine positive Aktie hinweisen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tyson Foods-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 51,43 USD, und der Schlusskurs liegt bei 53,67 USD. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs.

Zusammenfassend wird die Aktie von Tyson Foods basierend auf der Anlegerstimmung als "Gut" bewertet, während die technische Analyse ein "Neutral"-Rating ergibt.

