Tyson Foods Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Analystenmeinungen zur Tyson Foods Aktie sind gemischt, mit insgesamt 4 neutralen und 2 schlechten Bewertungen in den letzten 12 Monaten. Es gab keine neuen Updates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 59,17 USD, was einer prognostizierten Entwicklung um 10,08 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Verbrauchsgüterbranche liegt die Rendite der Tyson Foods Aktie um 12,16 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch in der Nahrungsmittelbranche liegt die Rendite mit 0,04 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index zeigt für die Tyson Foods Aktie einen Wert von 19,06 für den RSI7 und 30,42 für den RSI25, was zu einem Gesamtranking von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite der Tyson Foods liegt bei 4,23 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,79 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Tyson Foods kaufen, halten oder verkaufen?

