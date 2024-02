Tyson Foods Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der gleitende Durchschnittskurs der Tyson Foods liegt derzeit bei 51,72 USD, während der Aktienkurs 52,58 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um +1,66 Prozent über dem GD200 befindet und somit als "Neutral" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 53,03 USD, was einer Distanz von -0,85 Prozent zur Aktie entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben Tyson Foods in den letzten zwölf Monaten mit 0 positiven, 2 neutralen und 1 negativen Bewertungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Neutral". Kurzfristig wurden in einem Monat 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was zu einer aktuellen "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 56,33 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 7,14 Prozent entspricht, was positiv bewertet wird.

Im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche hat Tyson Foods in den letzten zwölf Monaten eine Performance von -12,87 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -16,57 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,7 Prozent für Tyson Foods. Im Vergleich zum Verbrauchsgütersektor lag die Rendite von Tyson Foods um 184,21 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Tyson Foods eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich erhält. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt konstant und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Tyson Foods in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

