Tyson Foods Aktie: Gibt es Anzeichen für einen Kurssturz?

Die Aktie von Tyson Foods verzeichnet in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 69,01 USD. Der letzte Schlusskurs am Handelstag belief sich auf 54,57 USD (-20,92% Unterschied), was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Mit einem aktuellen Schlusskurs von 54,57 USD liegt die Aktie nahe dem gleitenden Durchschnitt (-9,19%). Somit ergibt sich in diesem Fall erneut eine negative Einschätzung und die Aktie wird ebenfalls als schlecht eingestuft.

Tyson Foods-Aktie: Positives Kaufsignal durch niedriges KGV

Tyson Foods ist derzeit eine interessante Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,86. Verglichen mit der farmproduzierenden Branche liegt sie somit um -169,86...