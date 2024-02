Tyson Foods Aktie: Füße still halten!

Die Dividendenrendite von Tyson Foods beträgt 3,61 Prozent, was über dem Durchschnitt von 2,47 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch Analysten. In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie 3 Analystenbewertungen, von denen 2 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führte. Kurzfristig gesehen wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 56,33 USD, was ein Aufwärtspotential von 6,05 Prozent bedeutet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tyson Foods beträgt 42, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Nahrungsmittel" als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 60,51 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 53,32 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Tyson Foods-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

