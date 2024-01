Tyson Foods Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Tyson Foods-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 0 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 59,17 USD, was ein Aufwärtspotential von 7,73 Prozent vom letzten Schlusskurs (54,92 USD) bedeutet, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Tyson Foods eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Tyson Foods mit einer Rendite von -10,41 Prozent mehr als 168 Prozent darunter. Die "Nahrungsmittel"-Branche erreichte eine mittlere Rendite von -11,47 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Tyson Foods mit 1,06 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Im zurückliegenden Zeitraum ergeben sich fünf Gut- und kein Schlecht-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie.

Wer in die Aktie von Tyson Foods investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 4,23 % einen Mehrertrag in Höhe von 0,15 Prozentpunkten erzielen im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

