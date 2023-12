Tysnesebank Aktie: Das liegt auf Eis

Die Technische Analyse der Tysnes Sparebank-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,43 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 9,615 EUR weicht um +1,96 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 9,28 EUR, was einer Abweichung von +3,61 Prozent entspricht und somit auch zu einem "Neutral"-Rating führt.

Anleger haben Tysnes Sparebank in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Tysnes Sparebank momentan überverkauft ist, mit einem 7-Tage-RSI von 26,65 Punkten, und somit als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.