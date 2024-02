Tyro Payments im Check!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Tyro Payments diskutiert. An neun Tagen überwogen die positiven Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen waren es jedoch vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Unter Berücksichtigung des Anleger-Stimmungsbarometers ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Tyro Payments.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 36,36, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,51, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tyro Payments. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Tyro Payments deutlich mehr diskutiert als normal, und eine steigende Aufmerksamkeit ist zu verzeichnen. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Aktie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Auf- oder Abwärtstrend eines Wertpapiers zu ermitteln. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Tyro Payments-Aktie beträgt derzeit 1,15 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,09 AUD, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt. Zusammenfassend wird Tyro Payments auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.