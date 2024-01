Tyro Payments Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Tyro Payments liegt bei 71,43, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beträgt 52,42, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurden Tyro Payments von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung ist daher "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Tyro Payments-Aktie bei 1,22 AUD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1,02 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Tyro Payments basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Tyro Payments in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.