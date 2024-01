Tyro Payments Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

In den letzten zwei Wochen wurde Tyro Payments von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass die Tyro Payments-Aktie auf längerfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält, basierend auf dem 200-Tage-Durchschnitt. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter. Auf kurzfristigerer Basis ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf dem 50-Tage-Durchschnitt. Insgesamt wird Tyro Payments daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt eine Grundlage für die Bewertung als "Schlecht" (für den Zeitraum von 7 Tagen) und als "Neutral" (für den Zeitraum von 25 Tagen). Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Die Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich Tyro Payments haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die verringerte Aktivität in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Tyro Payments insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.