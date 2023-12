Tyro Payments Aktie: Gigantischer Hammer!

Bei Tyro Payments hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Tyro Payments keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tyro Payments daher in diesem Bereich ein "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tyro Payments liegt der RSI7 aktuell bei 9,37 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Tyro Payments weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Tyro Payments-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Tyro Payments verläuft aktuell bei 1,25 AUD, während der Aktienkurs bei 1,14 AUD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da ein Abstand von -8,8 Prozent besteht. Im Gegensatz dazu beträgt die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage +11,76 Prozent, was zu einem "Gut"-Signal führt. Auf Basis der beiden Zeiträume wird daher insgesamt ein "Neutral"-Befund erstellt.

Die Diskussionen rund um Tyro Payments auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Tyro Payments bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.