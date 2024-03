Tyro Payments Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Tyro Payments liegt bei 40, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 48,54, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Tyro Payments in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen beobachtet werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen nimmt ebenfalls ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tyro Payments in diesem Bereich daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Tyro Payments aktuell bei 1,14 AUD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,12 AUD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 1,1 AUD und einer Differenz von +1,82 Prozent ebenfalls im "Neutral"-Bereich. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse ebenfalls "Neutral".