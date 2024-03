Tyranna Resources Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Tyranna wird der RSI anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25-Wert von 60,71 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tyranna derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,02 AUD, während der Kurs der Aktie (0,011 AUD) um -45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein GD50 von 0,01 AUD, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Tyranna in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf dieser Basis erhält Tyranna eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum erhält Tyranna eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktie hat im Netz eine mittlere Diskussionsintensität hervorgebracht, und die Rate der Stimmungsänderung erfährt kaum Änderungen.

Insgesamt erhält Tyranna für den RSI, die technische Analyse, die Anlegerstimmung und das Sentiment/Buzz eine "Neutral"-Bewertung.