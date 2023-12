Tyra Biosciences-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Das Anleger-Sentiment für Tyra Biosciences war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wobei an zwei Tagen positiv und an drei Tagen negativ über das Unternehmen diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tyra Biosciences zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt keine klare Über- oder Unterverkauf-Position und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Gut"-Rating.

Das Stimmungsbarometer und der Buzz in den sozialen Medien zeigten in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Tyra Biosciences und führten zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen in den sozialen Medien haben jedoch zu einem "Gut"-Rating geführt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten haben 3 Analystenbewertungen für die Tyra Biosciences-Aktie stattgefunden, die alle positiv waren und somit ein "Gut"-Rating für die Aktie ergeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 17 USD, was ein Aufwärtspotential von 15,02 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier ergibt. Dadurch erhält Tyra Biosciences insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.