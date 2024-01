Tyra Biosciences Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Stimmung unter den Anlegern für Tyra Biosciences in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die vergangenen zwei Wochen zeigen, dass positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen stehen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Tyra Biosciences beträgt 94,31 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist. Daher wird sie als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,04, was bedeutet, dass Tyra Biosciences weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten der Tyra Biosciences drei Mal eine positive Bewertung gegeben und gehen von einer Entwicklung von 46,43 Prozent aus, mit einem mittleren Kursziel von 17 USD. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 14,13 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 11,61 USD lag. Dieser Unterschied von -17,83 Prozent führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 12,52 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tyra Biosciences daher aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet.