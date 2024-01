Tyra Biosciences Aktie: Jubelschreie!

Die Aktie von Tyra Biosciences hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was auf eine positive Stimmungsänderung hindeutet. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tyra Biosciences liegt bei 60,72, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Tyra Biosciences insgesamt 3 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 17 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 29,87 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Tyra Biosciences somit eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der weichen Faktoren, Anleger-Stimmung, RSI und Analysteneinschätzung.