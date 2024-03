Tyra Biosciences Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Kürzlich stand auch die Aktie von Tyra Biosciences im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Tyra Biosciences. Dies führte insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Tyra Biosciences. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher derzeit bei 72,15 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Tyra Biosciences momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 61,68, was bedeutet, dass Tyra Biosciences hier weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Tyra Biosciences wird damit insgesamt mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Tyra Biosciences-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Tyra Biosciences-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tyra Biosciences vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 17 USD, was einem Aufwärtspotential von 1,67 Prozent entspricht. Daraus leitet sich eine "Neutral"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Tyra Biosciences somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Tyra Biosciences zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.