Tyra Biosciences Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der prominente Relative Strength Index, RSI, verwendet werden. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Tyra Biosciences liegt bei 81,68, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 51,47, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Schlecht".

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten erhielt Tyra Biosciences insgesamt 2 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", basierend auf 2 "Gut"-Bewertungen, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Tyra Biosciences vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 17 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -4,23 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Tyra Biosciences daher eine "Gut"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Aktienbewertung. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Tyra Biosciences folgendes Bild: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, entspricht der üblichen Aktivität im Netz und führt zu einer Einschätzung als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen überwog die positive Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf Tyra Biosciences, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.