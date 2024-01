Tyman Aktie: Das war abzusehen!

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. In Bezug auf Tyman zeigt die Diskussionsintensität der vergangenen Monate eine durchschnittliche Aktivität. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Tyman.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Tyman 4,36 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 3,46 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält Tyman eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Auch die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren überwiegend positiver Natur. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 74,55, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt einen Wert von 37,77, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für Tyman.