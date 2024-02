Tyman Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tyman. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird demnach als "Gut" eingeschätzt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Tyman-Aktie ein Durchschnitt von 281,41 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 296,5 GBP, was einen Unterschied von +5,36 Prozent darstellt. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (301,55 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,67 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Tyman-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Tyman für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tyman in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Tyman wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, sehen die Tyman-Aktie insgesamt positiv. Es liegen 1 Kaufempfehlung, 0 Neutrale und 0 Verkaufsempfehlungen vor. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tyman vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Tyman liegt bei 350 GBP, was einer erwarteten Entwicklung um 18,04 Prozent entspricht. Dafür gibt es das Rating "Gut". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".