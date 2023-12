Tyman Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Stimmung rund um die Aktie von Tyman wird als "Gut" eingestuft, basierend auf einer Analyse von Kommentaren in sozialen Medien. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen. Auch Analysten bewerten die Stimmung als positiv und geben der Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Tyman mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht bewertet, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 350 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 12,9 Prozent entspricht. Auch aus Analystensicht erhält die Tyman-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenpolitik von Tyman wird von Analysten neutral bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Bauprodukte-Branche eine positive Differenz von +0,51 Prozent aufweist.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Tyman in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,32 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +28,99 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Tyman mit einer Überperformance von 27,65 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Tyman ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.