Tyman Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Gemäß den Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate erhielt Tyman eine "Gut"-Bewertung, ohne dass neutrale oder schlechte Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 350 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 306 GBP einem potenziellen Anstieg um 14,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung der Analysten, die die Aktie als "Gut" bewerten.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tyman derzeit einen Wert von 15 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche 57 Prozent niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des KGV erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tyman-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 64) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 40,74) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Somit erhält Tyman auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Tyman-Aktie von Analysten und anhand der Fundamentaldaten als "Gut" eingestuft, während der RSI und das Stimmungsbild in den sozialen Medien zu einer "Neutral"-Bewertung führen.