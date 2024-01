Tyman Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich des Unternehmens Tyman war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Meinungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils positiv aufgenommen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Tyman daher eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass Tyman auch aus dieser Perspektive eine positive Einschätzung erhält. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 272,97 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 307 GBP deutlich darüber liegt (eine Abweichung von +12,47 Prozent). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 283,73 GBP liegt unter dem letzten Schlusskurs (+8,2 Prozent). Somit erhält Tyman auch aus technischer Sicht eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten haben Tyman in den letzten 12 Monaten 1 Mal mit "Gut" und 0 Mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Ihre Einschätzung für den aktuellen Kurs von 307 GBP deutet auf eine erwartete Entwicklung von 14,01 Prozent hin, mit einem mittleren Kursziel von 350 GBP. Auch hier wird Tyman mit einer "Gut"-Bewertung bedacht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Tyman in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Daher erhält Tyman in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Tyman basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen mit einer "Gut"- bis "Neutral"-Bewertung eingeschätzt.