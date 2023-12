Tyman Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Tyman liegt bei 36,73, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 36,7 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie. Mit einem KGV von 15,82 liegt Tyman unter dem Branchendurchschnitt von 35. Dies entspricht einer Differenz von 55 Prozent und lässt die Aktie als "günstig" erscheinen, was zu einer positiven Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien führt.

Beim Sentiment und Buzz wird die Stimmung rund um die Aktie von Tyman analysiert. Die Anzahl der Beiträge im Internet sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzungen der vergangenen zwölf Monate für Tyman ergeben insgesamt ein positives Bild, mit einer "Gut"-Einstufung von 1 und neutralen Einstufungen von 0. Auch das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 350 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 12,9 Prozent und somit eine "Gut"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie von Tyman die Einschätzung "Gut".