Tyman Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Aktie von Tyman wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 15,76, was 58 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte" von 37,35. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Die Analysten haben Tyman in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit einer "Gut"-Einstufung. Für die langfristige Einstufung ergibt sich somit ebenfalls ein "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 350 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 18,85 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine positive Einschätzung für die Aktie von Tyman.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Tyman in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls im normalen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tyman weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich aus der fundamentalen Analyse, den Analysteneinschätzungen, dem Sentiment und dem RSI eine positive Einschätzung für die Aktie von Tyman.