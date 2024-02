Tyman Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Aktienkurs des Unternehmens Tyman hat in den letzten 12 Monaten eine hervorragende Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus demselben Sektor ("Industrie") hat Tyman eine Rendite von 19,6 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,41 Prozent verzeichnet, liegt Tyman mit 18,19 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Tyman derzeit eine Rendite von 4,36 % aus, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt ("Bauprodukte") von 4,27 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz lediglich 0,08 Prozentpunkte beträgt.

Die Analysten haben Tyman in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 1 "Gut"-Einstufung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen. Aufgrund dieser langfristigen Einstufung ergibt sich ein insgesamt positives Bild. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Tyman gab, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 350 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 297 GBP lag, was eine erwartete Kursentwicklung von 17,85 Prozent und somit eine Einstufung als "Gut" bedeutet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tyman ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung der Aktie von Tyman basierend auf der Performance, Dividendenrendite, Analystenbewertungen und Anlegerstimmung.