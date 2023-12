Tyler Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Tyler derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 388,49 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 418,29 USD liegt, was einer Abweichung von +7,67 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 402,79 USD, was einer Abweichung von +3,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Tyler in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist, wofür Tyler ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus demselben Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Tyler im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,2 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 17,16 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 7,32 Prozent, wobei Tyler aktuell um 16,88 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Analysten haben die Aktie von Tyler in den letzten zwölf Monaten mit 7 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Auch das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 440,22 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 5,24 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung, dass die Aktie von Tyler als "Gut" einzustufen ist.