Tyler Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Anleger von Tyler haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit der Aktie befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Zusammenfassend kann daher die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft werden. Darüber hinaus wurden auch genau berechenbare Signale analysiert, wobei 8 positive und keine negativen Signale gefunden wurden. Aufgrund dieser Auswertung wird daher eine "gute" Empfehlung abgegeben. Insgesamt ergibt die Messung der Anlegerstimmung eine "gute" Bewertung.

Die Analysten bewerten die Tyler-Aktie derzeit als "gut". In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Tyler aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (440,22 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 5,22 Prozent, was ebenfalls einer "guten" Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Tyler also eine "gute" Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie von Tyler als überbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 104,82 liegt die Aktie insgesamt 78 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Software", der bei 59,02 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Tyler in den letzten vier Wochen festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Tyler daher in dieser Hinsicht eine "schlechte" Bewertung.